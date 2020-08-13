Четыре «дорожных пылесоса» приобрели в Приамурье по поручению Василия Орлова

В области ждут еще 13 машин. Фото: правительство Амурской области

В Приамурье впервые приехали четыре вакуумно-уборочные машины, так называемые «дорожные пылесосы» на базе КАМАЗов. Одна такая машина стоит 9 миллионов рублей. В Приамурье их приобрели по поручению губернатора Василия Орлова.

- Новая техника позволит подметать дороги с асфальтобетонным покрытием, а также убирать тротуары. В состав оборудования «дорожных пылесосов» входит бункер, щётки, и инструменты для уборки труднодоступных зон, - рассказал начальник отдела продаж по спецтехнике одной из российских компаний Владимир Азаров.

Заместитель председателя комитета имущественных отношений Белогорска Александр Синько отметил, что такая техника городу необходима:

- Белогорск - второй по величине город в области. У нас более 220 км дорог, которые нужно убирать, чистить, благоустраивать. Поэтому мы готовы использовать эту технику на 100%. На сегодняшний день в нашем автопарке с подобным функционалом 2 машины, но эта машины новая для нашего города, мы рады такому подарку.

Специализированную технику закупили для Благовещенска, Белогорска и Шимановска. Всего должны прибыть 17 единиц техники, оставшиеся 13 уже на подходе. На эти нужды из областного бюджеты выделили 120 миллионов рублей.