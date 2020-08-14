В Благовещенске на неделю перекроют участок улицы Воронкова

Автобусы поедут по-другому. Фото: admblag.ru

С 15 августа в Благовещенске полностью перекроют для движения улицу Воронкова на участке между улицами Тепличной и Василенко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

В ведомстве уточнили, что улица будет закрыта от Тепличной до подъезда к Амурскому областному перинатальному центру. Это связано с дорожными работами – подрядчик будет менять асфальтобетонное покрытие.

Соответственно, изменится схема движения некоторых автобусов. Изменения затронут маршруты под номерами 2К, 4, 11, 24, 25, 30, 36, 44. Движение автобусов будет осуществляться до Амурской областной клинической больницы (см. схему).

Работы продлятся ориентировочно до 23 августа.