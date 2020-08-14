Новый микрорайон на 13 тысяч человек появится в Благовещенске

Так может выглядеть новый район амурской столицы. Фото: правительство Амурской области

Новый микрорайон на 13 тысяч жителей планируют разместить на так называемой смотровой площадке Благовещенска. Региональное агентство по привлечению инвестиций ищет инвестора для застройки территории «Игнатьевская усадьба». По проекту, там построят 300 тысяч квадратных метров жилья с полной отделкой и по доступным ценам. Треть их «квадратов» отведена под малоэтажное строительство.

- Микрорайон располагается на самой высокой точке города, так называемой «Смотровой площадке», севернее от села Плодопитомник. Вечером его жителям будет открываться красивейшая панорама города Благовещенска и пограничного китайского города Хейхе. Мы планируем сохранить естественные зеленные массивы и водоем», - рассказали в компании – инициаторе проекта.

Сейчас на площадке ведется малоэтажная застройка и строительство объектов инженерной инфраструктуры. Предусматривается строительство поликлиник, детских садов, школы и др. Также на территории застройки будет размещен этнографический музей «Русская деревня».

- Желающих приобрести жилье в регионе много, но ситуация на жилищном рынке, к сожалению, сейчас такова, что квартир на всех не хватает. Почти 3400 заявок на ипотеку направили амурчане в кредитные учреждения, из которых положительное решение получили более двух тысяч, а 789 амурских семей уже получили средства на новое жилье. Мы предлагаем множество льгот для решения жильных проблем, но максимально эффективными они станут только при улови, что в регионе будут строиться новые дома,- отметил губернатор Василий Орлов.