Губернатор Приамурья провел совещание по строительству моста через Зею

Необходимость в строительстве моста зрела уже давно. Фото: министерство транспорта Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел в режиме видеоконференцсвязи совещание о ходе строительства моста через Зею.

- Своевременная реализация этого проекта крайне важна, поэтому мы продолжаем еженедельно рассматривать текущую ситуацию, разрешать возникающие проблемы. Если возникают отставания от графиков, необходимо немедленно принять все возможные меры, чтобы не допустить срывов, - подчеркнул Василий Орлов.

Директор дирекции строительства – заместитель генерального директора АО УСК «МОСТ» Эдуард Давыдов рассказал о том, что в Благовещенске уже сконцентрировано 125 единиц специальной строительной техники, на объекте сейчас занято 80 единиц, до конца августа планируется мобилизовать еще 37. На объекте трудятся более 300 работников.

Рабочие уже отсыпали земляное полото технологической дороги и строительных площадок в объеме 101 429 кубометров, только за неделю было отсыпано более 11 тысяч кубометров. Завершили монтаж штаба строительства на стройплощадке №1. Продолжается монтаж опор временной ЛЭП 10 кВт, идет изготовление арматурных каркасов свайного основания, ведутся другие работы. Осуществляется подготовка к устройству буронабивных свай опоры №6.