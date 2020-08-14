Жители Благовещенска недовольны ростом цен на такси

В УФАС поступила жалоба на цены за услуги такси. Фото: pexels.com

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась жительница Благовещенска. Женщина жалуется, что таксисты стали сильно завышать стоимость проезда, и если раньше такси обходилось в 100 рублей, теперь дешевле, чем за 220, не уедешь.

Цены выросли во всех компаниях, поэтому выбрать более дешёвый вариант не получается.

- Уважаемая редакция, прошу обратить ваше внимание на резкии рост цен агрегаторов такси. Причём это не связано с праздничными днями, погодными условиями и ростом спроса (пандемия). Очень напоминает картельныи сговор. Также обращаю Ваше внимание, что услуги на перевозку в общественном транспорте остались на том же уровне. В мае месяце маршрут: Красноармеи ская 175 - Ленина 48 стоил 100-120 рублеи (ежедневно), а в агусте данныи маршрут стоит 220-250 рублеи , - рассказала молодая мама.

В одной из компаний, которая предоставляет услуги такси, объяснили, чем может быть вызвано повышение цен. Стоимость поездки в сервисе зависит от разных факторов: спроса и предложения, погоды, дорожной ситуации, экономических условий.

- Система умеет выявлять критические изменения и реагировать на них, например, включением и выключением повышающих коэффициентов. Это позволяет мобилизовать больше водителей, когда нужно, и увеличить количество выполненных заказов, - рассказали в пресс-службе. - Сейчас в Благовещенске сохраняется повышенный спрос на такси, поэтому система автоматически подключила коэффициент. На спрос повлияли погодные условия: долгое время стояла жаркая погода, а за ней последовали дожди. В таких условиях люди чаще заказывали такси, чтобы меньше ходить пешком и не ждать общественный транспорт. Кроме того, лето 2020 года отличается повышенным количеством заказов из-за ситуации с коронавирусом. Многие предпочитают передвигаться на такси так как в санитарно-эпидемиологическом плане этот вид транспорта более безопасен.

Также в Благовещенске заструднено движение по нескольким улицам. Из-за этого увеличивается средне время поездок. Маршрут, который раньше занимал 15-20 минут, теперь может длится от 40 минут до часа. Из-за этого пассажирам дольше приходится дожидаться свободных водителей.

- В микрорайонах, куда доступ затруднен из-за пробок, цена поездки тоже может быть увеличена, так как свободных автомобилей там меньше, чем пассажиров, желающих уехать. При таких дорожных условиях водителю приходится искать объездные пути или стоять в пробках. Увеличивается расход топлива, который должен быть компенсирован, - добавили специалисты.

Но люди считают, что оправдания таксистов - пустой звук, и активно выражают недовольство сложившейся ситуацией. С жалобой благовещенка обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области. Планирует также написать обращение в городскую администрацию.

В УФАС подтвердили, что подобное обращение действительно поступило. Это первая жалоба на цены за услуги такси от жителей города. После того, как обращение поступит на исполнение, необходимо будет провести проверку. Если есть какие-то основания и цены действительно сильно поднялись, специалисты примут соответствующие меры.