Рост в Благовещенске и Усть-Ивановке: За сутки в Приамурье выявили 15 случаев COVID-19

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В Амурской области подтвердились 15 случаев новой коронавирусной инфекции. Их выявили в Благовещенске, Усть-Ивановке, Тынде, Белогорске, Свободном, Константиновском и Тындинском районах (см. «Только цифры»). Темп прироста за сутки составил 0,5%. Для сравнения, 13 августа темп прироста за сутки был равен 0,4%.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 3025 человек. У 50% заболевших наблюдается пневмония, у 41,6% - ОРВИ, у 8,4% - бессимптомная форма. Число летальных исходов за сутки не увеличилось, всего от коронавируса скончались 48 амурчан. При этом 1999 пациентов выздоровели и выписались из стационаров.

Медицинское наблюдение и лабораторное обследование продолжается в отношении 814 человек. Из них 803 находятся на изоляции по месту жительства, 11 человек – в изоляторах. Всего по состоянию на 14 августа проведено 200 757 исследований на коронавирусную инфекцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса в Амурской области на 14.08.2020:

г. Благовещенск +6

Благовещенский район (с. Усть- Ивановка) +3

г. Тында +2

г. Белогорск +1

г. Свободный +1

Константиновский район (с. Константиновка) +1

Тындинский район (пос. Восточный) +1