В Благовещенске проверили работу детских игровых комнат

Везде на входе проверяют температуру. Фото: www.admblag.ru

С 14 августа в Амурской области, согласно постановлению губернатора, возобновили работу детские игровые комнаты и развлекательные центры. Сразу несколько крупных центров доложили мэру Олегу Имамееву о готовности работать.

С рейдом градоначальник прошелся по игровым комнатам, отметив, как работники подготовились к работе в условиях пандемии. В одном из торговых центров для детей выделен целый этаж, где размещаются несколько игровых зон, зона фудкора, сетевой магазин по продаже детских товаров.

Каждый отдел укомплектован бесконтактными термометрами, дезсредствами для обработки рук, бактерицидными лампами. Везде размещены информационные листовки о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

- Это большое событие для всего коллектива. Возобновления ждали и предприниматели, и родители маленьких благовещенцев. Мы напрямую заинтересованы в продолжении работы, поэтому неукоснительно соблюдаем все правила и рекомендации Роспотребнадзора, – пояснил Денис Янченко, директор центра.

В другом торговом центре также поставили санитарную безопасность на первое место.

- Судя по готовности, я бы поставил оценку «отлично». Во всех центрах предусмотрены необходимые меры защиты, дезинфекции. Каждый работник четко знает, каким образом будет организована социальная дистанция между детьми, при этом мы понимаем, что дети есть дети, они все равно будут друг за другом гоняться. Здесь уже есть и ответственность взрослых, которые сопровождают ребенка в игровой зоне и следят за соблюдением этой дистанции, – оценил проведённую работу Олег Имамеев.