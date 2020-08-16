Амурчане заражаются коронавирусом на курортах и в салонах красоты

Фото: pexels.com
По данным амурского Роспотребнадзора на 16 августа, в области лабораторно подтверждено 18 новых случаев COVID-2019.
Общий итог на сегодня – 3060 эпизодов заболевания. Регион осваивает очередную тысячу.
Где получили прибавку:
- Благовещенск +5
- Свободный +3
- Шимановск +2
- Благовещенский район (с. Чигири) +2
- Райчихинск +1
- Белогорск +1
- Константиновский район (с. Константиновка) +1
- Свободненский район (с. Новостепановка) +1
- Селемджинский район (с. Февральск) +1
- Тамбовский район (с. Тамбовка) +1
Темп прироста за последние сутки – 0,6%. Половина случае заболевания осложнена пневмонией, на втором месте – ОРВИ. С выздоровлением из стационара выписаны 2063 человека. А вот для 48 амурчан все закончилось летальным исходом. Все умершие возрастом 65+.
Уже более 200 тысяч амурчан прошли лабораторное обследование на ковид. Результаты показывают, что в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении.
- Фиксируются завозные случаи инфекции среди лиц, прибывших с российских курортов (Сочи), а также заражение при совместном отдыхе, - комментирует главный государственный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова. - Отмечается регистрация случаев инфицирования при посещении салонов красоты, косметологических салонов. Отмечаются факты инфицирования в общественном транспорте при несоблюдении правил профилактики: нахождение без средств индивидуальной защиты органов дыхания, без или со спущенной медицинской маской. Выявляются случаи заноса инфекции в детсады. В этой связи обращаем внимание родителей на недопустимость отправления детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний. Руководителям детсадов необходимо усилить выявление во время «утренних фильтров» и отстранение от посещений детей и работников с признаками заболеваний, своевременно разобщать детей при регистрации групповых очагов заболеваний, непрерывно обеззараживать помещения бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, соблюдать дезинфекционные мероприятия, эффективную работу вентиляции, использование медицинских масок персоналом и т.д.