Амурчане заражаются коронавирусом на курортах и в салонах красоты

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По данным амурского Роспотребнадзора на 16 августа, в области лабораторно подтверждено 18 новых случаев COVID-2019.

Общий итог на сегодня – 3060 эпизодов заболевания. Регион осваивает очередную тысячу.

Где получили прибавку:

- Благовещенск +5

- Свободный +3

- Шимановск +2

- Благовещенский район (с. Чигири) +2

- Райчихинск +1

- Белогорск +1

- Константиновский район (с. Константиновка) +1

- Свободненский район (с. Новостепановка) +1

- Селемджинский район (с. Февральск) +1

- Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

Темп прироста за последние сутки – 0,6%. Половина случае заболевания осложнена пневмонией, на втором месте – ОРВИ. С выздоровлением из стационара выписаны 2063 человека. А вот для 48 амурчан все закончилось летальным исходом. Все умершие возрастом 65+.

Уже более 200 тысяч амурчан прошли лабораторное обследование на ковид. Результаты показывают, что в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении.

- Фиксируются завозные случаи инфекции среди лиц, прибывших с российских курортов (Сочи), а также заражение при совместном отдыхе, - комментирует главный государственный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова. - Отмечается регистрация случаев инфицирования при посещении салонов красоты, косметологических салонов. Отмечаются факты инфицирования в общественном транспорте при несоблюдении правил профилактики: нахождение без средств индивидуальной защиты органов дыхания, без или со спущенной медицинской маской. Выявляются случаи заноса инфекции в детсады. В этой связи обращаем внимание родителей на недопустимость отправления детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний. Руководителям детсадов необходимо усилить выявление во время «утренних фильтров» и отстранение от посещений детей и работников с признаками заболеваний, своевременно разобщать детей при регистрации групповых очагов заболеваний, непрерывно обеззараживать помещения бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, соблюдать дезинфекционные мероприятия, эффективную работу вентиляции, использование медицинских масок персоналом и т.д.