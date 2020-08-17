В Приамурье объявили штормовое предупреждение

Не забудьте взять на улицу зонт. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Амурские синоптики предупредили жителей региона о сильных дождях, которые пройдут во второй половине 17 августа. Сильные ливни и грозы ожидаются и в течение суток вторника, 18 августа.

Как сообщают в Гидрометцентре, в Амурской области во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

На 17 августа в Благовещенске ранее синоптики прогнозировали кратковременный дождь. Он должен был пройти во второй половине дня. Ветер днем будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температуру поднимется до 22 градусов тепла.

Кстати, на телефоны амурчан уже начали поступать СМС-оповещения от МЧС: спасатели предупреждают о плохой погоде и напоминают телефоны аварийных служб. Звонить в случае необходимости нужно по телефонам: 101, 112.