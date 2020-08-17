Парк Дружбы планирует установить новые качели в китайском стиле

Вид качелей может измениться. Фото: @okcblag

В августе этого года парк Дружбы отметит крупный юбилей – 25 лет. В честь этого события руководство запланировало установить на территории парка качели, которые выполнены в китайском стиле.

По словам директора парка Дружбы Надежды Багровой, благовещенцам показали предварительный макет качелей. Пока известно, что они будут в китайском стиле, как и весь парк. А вот их вид может измениться.

На данный момент руководство парка ведёт переговоры и определяет организацию, которая займётся установкой качелей.

- На основании макета делается просчёт конструкции, после чего будет известен бюджет. Она должна быть безопасной для посетителей. Точно могу сказать, что эти качели – не для маленьких детей. Малышей можно качать только в присутствии родителей. Этого никто не запретит, - говорит Надежда Ивановна.

Кстати, в этом году в парке Дружбы также установят фигуру золотого дракона. Появится на территории еще одна инсталляция, но, какая именно, в парке не разглашают.