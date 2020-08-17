Василий Орлов встретил Михаила Мишустина

У премьер-министра в Амурской области обширная программа. Фото: kremlin.ru

В рамках своей рабочей поездки на Дальний Восток глава Правительства Михаил Мишустин посетил Амурскую область. Наш регион стал четвертым и итоговым, где премьер-министр проведет Правительственную комиссию по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Известно, что с Михаилом Мишустиным в регион приехали вице-премьеры, главы министерств и их заместители, руководители крупнейших российских компаний, госкорпораций и институтов.

«В планах председателя Правительства проведение в Благовещенске Правительственной комиссии по того, как сообщали ранее в кабмине, на этом совещании также обсудят вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов», - рассказали в Правительстве Амурской области.

Михаил Мишустин проведет рабочую встречу с губернатором Василием Орловым, а также поучаствует в церемонии запуска строительства нового предприятия. Кроме этого, премьер-министр в Благовещенске пообщается с гражданами по вопросам реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты.