В Приамурье растет число зараженных коронавирусом

Выявляются случаи заноса коронавируса в детские сады. Фото: www.pexels.com

В Амурской области в понедельник, 17 августа, был подтвержден 21 новый случай новой коронавирусной инфекции. Половина случаев заражения зарегистрировали в Благовещенске, еще трое пациентов выявлены в Свободном и один в Тынде.

Кроме того, по одному зараженному коронавирусом добавилось в Белогорске, Архаре, Чигирях, Бурее, Ивановке, Ромнах, Николо-Александровке. Темп прироста за последние сутки составил 0,7%.

Таким образом, по состоянию на начало недели в Амурской области выявлено 3081 случай новой коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2 %. У половины зараженных развилась пневмония, у 41,8% - ОРВИ. Уточняется, что в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении.

К настоящему моменту из стационара в Амурской области выписаны 2071 человек. Все они переболели коронавирусом. В числе жертв пандемии также 48 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в регионе проведено 205 212 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.