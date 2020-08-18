Василий Орлов показал Михаилу Мишустину новый мост через Амур

Премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил строительство моста. Фото: Правительство Амурской области

Накануне в Благовещенск с визитом прилетел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина в компании с Василием Орловом посетил и осмотрел единственный в стране трансграничный автомобильный мост.

Напомним, мост через Амур начали возводить в конце 2016 года. Спустя три года прошла стыковка российской и китайской частей моста. В декабре 209 года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подъездных путей к автомобильному мосту.

«Фактически прошло 5 лет с момента, когда были подписаны соответствующие документы о строительстве моста. Этим проектом можно гордиться, рассказать о нём своим детям, внукам. Это совершенно новый взгляд на отношения между нашими странами. Это мощная транспортная артерия, которая позволит в год перемещать 2 млн. человек и 4 млн. тонн грузов. Благодарю за ваш самоотверженный труд», - сказал Михаил Мишустин.

Движение всех транспортных средств по мосту начнется после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

- Безусловно, такие объекты инфраструктурного характера будут влиять на всю экономику региона. Мост имеет стратегическое значение, открывает большие возможности для реализации важных международных проектов, обеспечивает дальнейшее усиление сотрудничества по многим направлениям, в том числе - расширению торговых операций. Он также будет способствовать наращиванию турпотока между двумя странами, - отметил Василий Орлов.

СПРАВКА «КП»

Длина двухполосного моста составляет 1080 метров. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего протяженность мостового перехода чуть больше 20 километров: 13,4 километров подъездных путей на территории России и 6,7 километров дороги в Китае.