В Белогорске цирку-шапито отключили свет и воду

Животные стали заложниками ситуации. Фото: @cirk_na_vode__nebo

В понедельник, 17 августа, в Белогорске на площадке, где размещались фуры с шатром цирка-шапито, отключили свет и воду. Артистам цирка городские власти купили билеты домой, а ответственность за животных возложили на их владельца.

Ранее сообщалось, что глава Белогорска Станислав Мелюков решил помочь артистам, которые хотят вернуться домой. 16 августа первый артист воспользовался билетом на поезд «Белогорск – Хабаровск – Эльбан». Сегодня, 18 августа, в Екатеринбург самолетом вылетят еще три артистки и два цирковых питомца: кошка и собака.

Одного из артистов пока не могут отправить на Сахалин, т.к. у него просрочен паспорт, а других документов нет.

Кроме того, решается вопрос с доставкой цирковых животных фурами в Улан-Удэ. Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных», предоставивших цирку «Небо на воде» четвероногих и ластоногих артистов, обратился 12 августа в Управление ветеринарии Бурятии. Оттуда должно прийти согласие на вывоз шести собак и двух ларги.

По информации старшего тренера театра Егора Кузьмина, перевозка будет осуществляться по правилам перевозки животных, при наличии всех ветеринарных сопроводительных. Деньги на дорогу и седельный тягач обеспечивают предприниматели города.

До момента отправки животных ответственность за них лежит на владельце цирка, подчеркнули в мэрии Белогорска. Там напомнили, что директор в «2016 году уже бросал цирк с 35 животными мерзнуть в Татарстане».

«Цирк обесточен и обезвожен. На территории цирка находятся все животные и артисты, продукты питания которые в морозильных камерах. 112 не реагируют и считают такие деи ствия нормои », - позже пожаловались в аккаунте цирка.

Спустя несколько часов в соцсетях цирка появилось видео и сообщение, что они покидают территорию белогорского горпарка.