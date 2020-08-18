Василий Орлов – Михаилу Мишустину: «Регион развивается динамично»

Михаил Мишустин уже второй день проводит в Благовещенске. Фото: Правительство Амурской области

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во время своего визита в Приамурье провел встречу с губернатором Василием Орловым. На встрече глава региона доложил о текущей обстановке: несмотря на пандемию, у нас продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Уровень закрытости бизнеса в период ограничений составлял лишь порядка 2%, что заметно ниже среднероссийского показателя.

«Регион развивается динамично. Мы регистрируем рост по консолидированному бюджету за семь месяцев на 126%. В Приамурье строится новый мост через Зею, новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту, планируется реконструкция аэропортового комплекса. Также стартовал проект канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ, которому нет аналогов в мире», - рассказал Василий Орлов.

Также губернатор доложил об организации работы по борьбе с коронавирусом – создано 900 коек, есть запас СИЗов. Отмечается, что в Приамурье идет на спад число зараженных.

На встрече поднялся вопрос и о строительстве в Благовещенске нового здания Амурского областного центра онкологии, включающего в себя стационар на 200 коек и поликлинику. Нынешнее здание построено в 1971 году и уже довольно изношено.

В ответ Михаил Мишустин пообещал оказать поддержку Приамурью в возведении онкологического диспансера.