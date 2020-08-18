Житель Забайкалья украл на вахте в Приамурье около 2 кг золота

Приблизительно, стоимость украденного составляет 8 млн рублей. Фото: 28.mvd.ru

На автодороге в Мазановском районе сотрудники ДПС задержали жителя Читы, 1984 года рождения. При досмотре в автомобиле мужчины нашли украденное самородное золото, которое было добыто в Селемджинском районе.

У читинца обнаружили 15 мешков и три полимерных свертка с рассыпчатым веществом серо-коричневого цвета. Исследование показало, что изъятое представляет собой золотосодержащую породу, в которой содержится почти 2 кг химически чистого золота. Это относится к крупному размеру незаконного оборота драгоценных металлов. Приблизительно, стоимость украденного составляет 8 млн рублей.

- В ходе расследования и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что драгметалл был похищен знакомым задержанного на золотодобывающем участке в Селемджинском районе Амурской области, где они оба работали вахтовым методом, - рассказали в УМВД по Амурской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие возможные соучастники преступления.