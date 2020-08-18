В Амурской области за сутки выявили 17 зараженных COVID-19

Заразу стали привозить из Сочи. Фото: www.pexels.com

Во вторник, 18 августа, в Амурской области подтверждено 17 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В лидерах по числу заболевших вновь Благовещенск: здесь прибавилось 14 пациентов.

Кроме областного центра, инфицированных коронавирусом выявили в г. Свободный, г. Тында, г. Зея. Темп прироста за последние сутки – 0,6%. Таким образом, с нарастающим итогом в Приамурье уже выявлено 3098 случаев новой коронавирусной инфекции. Из этого числа 2096 человек выписались с выздоровлением, 48 умерли.

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области отмечают, что в больницы поступают люди уже в тяжелом состоянии. Таких пациентов становится все больше. В 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении.

«Фиксируются завозные случаи новой коронавирусной инфекции среди лиц, прибывших с курортов расположенных на территории РФ (Краснодарский край г. Сочи), а также заражение при совместном отдыхе», - говорят специалисты.

На 18 августа в Приамурье провели свыше 206 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 567 человек, которые были в контакте с заболевшими. На изоляции находятся 558 человек, в изоляторах – 9 человек.