Орлов подвел итоги визита Мишустина в Приамурье

Встреча с премьер-министром была результативной. Фото: Правительство Амурской области

Премьер-министр Михаил Мишустин завершил командировку на Дальний Восток, проведя в Благовещенске заседание с главами регионов.

Совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока стало итоговым мероприятием Михаила Мишустина в рамках его рабочей поездки на Дальний Восток. Ситуацию на местах вместе с главой кабмина оценили вице-премьеры, министры и их заместители, в общей сложности - более 60 человек. Причем некоторые из визитеров были на Дальнем Востоке впервые.

На встрече с Мишустиным и Василием Орловым был поднят ряд тем, которые касались социально-экономического положения Амурской области. В частности, были сформированы поручения премьер-министра о модернизации БГПУ, который в этом году празднует 90 лет.

«Есть поручение от Министерства просвещения создать на базе педуниверситета центр межрегиональной компетенции, где могли бы готовить специалистов для работы по теме цифровизации в наших «Точках роста» и Кванториумах. Также было дано поручение Министерству просвещения проработать вопрос строительства новой школы в Чигирях на 528 мест. Мы с коллегами также обсудили алгоритм действий, будет финансирование из федерального бюджета», - рассказал Василий Орлов.

Поступило поручение по линии Минтранса РФ о выделении 600 млн рублей на модернизацию пункта пропуска в аэропорту Благовещенска. В сентябре будут подведены итог конкурса по выбору концессионера на строительство нового аэровокзального терминала.

Обсудили губернатор и премьер-министр также выделение средств из федерального бюджета на реконструкцию площади Ленина и строительство городского центра «Трибуна-холл».

«Общая стоимость проекта составляет 2,2 млрд. рублей, из которых 400 млн. рублей – это средства областного бюджета. Было поручение Минфину - изыскать средства в федеральном бюджете и софинансировать этот проект. По плану он должен быть завершён в течение двух лет», - добавил губернатор.

Василий Орлов отметил, что во время визита главы Правительства произошло еще одно знаковое событие - был дан старт строительству нового газохимического комплекса, крупнейшего в Российской Федерации, одного из крупнейших в мире.

«Считаю, этот визит однозначно станет историческим», - подчеркнул Василий Орлов.

«Много обсудили тем, получили обратную связь. Принято много решений, мы их оформим в нормативную базу», - резюмировал итоги поездки премьер-министр.