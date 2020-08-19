Дома в микрорайоне Благовещенска на ночь остались без света

Специалисты трудились всю ночь. Фото: www.pexels.com

Прошедший в ночь на 18 августа ливень оставил без света несколько десятков домов в Благовещенске. Целые сутки специалисты подключали жителей к электроснабжению. На утро 19 августа 10 домов в микрорайоне оставались в темноте.

Как рассказали в мэрии Благовещенска, в этих домах бригады управляющих компаний продолжают откачивать воду из подвалов.

«Без откачки подключить дома к электричеству невозможно, так как подтоплены вводно-распределительные устройства, находящиеся на месте ввода электрокабелей на объекты. В целях исключения поражения электрическим током, специалисты ООО «АКС» точечно отрабатывают каждый многоквартирный дом на предмет возможности безопасного подключения к электричеству», - объяснили в мэрии.

Всего же накануне свет вернули в 31 дом, расположенный в микрорайоне.

К слову, мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил городскому управлению ЖКХ проработать вопрос по переносу вводно-распределительных устройств из подвальных помещений домов. Это позволит избежать проблем с подтоплениями во время ливней в будущем.