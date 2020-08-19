Амурскую моцареллу от переселенцев хотят продавать в Китай

Московские гости были хорошо знакомы амурчанке. Фото: www.amurobl.ru

Первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов встретился с Агриппиной Ануфриев-Егорофф, известной в Приамурье переселенкой из Бразилии. Женщина приехала в регион по программе переселения соотечественников в составе группы староверов. С сыном-подростком она смогла открыть свое производство.

Как рассказали в правительстве Амурской области, Агриппина взяла земельные участки для строительства дома и сыроварни по программе «Сельская ипотека». Купила переселенка и автомобиль с холодильником для транспортировки готовой продукции. Уже в ноябре этого года женщина планирует производить сыр – по 60 кг. Есть задумка поставлять продукцию в соседний с Приамурьем Китай.

«Волнительно, конечно, потому что это огромная ответственность. Но я рада, что наконец-то все получается, я смогу заниматься своим любимым делом», - говорит Агриппина Ануфриев-Егорофф.

С московским гостем амурчанка уже знакома: виделись год назад, когда замминистра приезжал в Новгородку и обещал помочь в открытии бизнеса. Спустя год чиновник прилетел, чтобы оценить, как все готово к старту. Русская бразильянка встречала своим фирменным блюдом — моцареллой — и пирогом. Уточнятся, что сыр гостям понравился.