Два десятка амурчан за сутки заразились коронавирусом

В Приамурье еще долго будет действовать масочный режим. Фото: www.pexels.com

К 19 августа в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 20 случаев новой коронавирусной инфекции. Шестеро пациентов с COVID-19 выявлены в Благовещенске, еще трое – в Чигирях. Неожиданно высокий прирост дал Октябрьский район – там в селе Короли и селе Екатеринославка заболели сразу пять жителей.

По одному зараженному выявлены в Белогорске, Прогрессе, Ивановском, Михайловском районах. Двое слегли в Свободном. Темп прироста за последние сутки – 0,6%.

Таким образом, на 19 августа с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3118 случаев новой коронавирусной инфекции. У половины из заболевших выявлена пневмония, у 41,7% - ОРВИ, еще 8,1% человек болеют бессимптомно. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, 2115 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от коронавируса составляет 48 человек.

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