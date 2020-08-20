Василий Орлов: «Нужно системно решить проблему подтопления Благовещенска»

Губернатор лично осмотрел затопленные территории. Фото: www.amurobl.ru

Накануне глава региона Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев посетили подтопленные территории Благовещенска и села Верхнеблаговещенского. Напомним, населенные пункты пострадали в ночь с 17 на августа после сильного дождя. Огромное количество дождевых вод привело к подтоплению подвалов домов, улиц и придомовых территорий в селе Верхнеблаговещенском и некоторых районах Благовещенска.

В селе из-за ливне разлилось Ротанье озеро, были подтоплены дороги и придомовые территории. Сейчас поток воды сошел, но некоторые территории находятся под водой.

«Были попытки перекачивать излишнюю воду в озера Ротанье и Монументское, но ситуацию это не спасло, разлившиеся водоемы проложили путь по селу», - сказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Местные жители рассказали губернатору, что у воды не было прохода в русло реки Амур, ранее по старому руслу в реку уходил поток воды, но сейчас на его месте размещены промышленные предприятия.

«В период наводнения 2013 года при поднятии уровня воды в озере были попытки сделать отвод воды в Амур - вырыт канал, но эффекта это не дало, вода не уходила. Решить проблему можно только откачкой воды, разместив на постоянной основе в селе мощные насосы. Будет проработан вопрос включение этих территорий в зону подтопления, чтобы в будущем ограничить здесь застройку», - пообещал Олег Имамеев.

Улицы 2 и 3-го микрорайонов, по мнению городских властей, подтопило с Асташинских озер. Помимо подтопленных дорог, вода зашла на территорию 16 трансформаторных подстанций. Порядка 16 многоквартирных домов и 250 частных домов Благовещенска остались без света.

«Нужно проработать вариант переноса вводно-распределительных устройств в домах, чтобы впредь ситуация не повторилась. Стоит продумать и систему отвода вод с озер. Сильные летние ливни для Благовещенска стали привычным явлением, соответственно нужно принимать продуманные решения, которые позволят избежать проблем с подтоплением на будущее», - сказал Василий Орлов.