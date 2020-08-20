На лечение амурских детей-«смайликов» могут выделить 72 млн рублей

На выделенные средства можно будет закупить всего 9 ампул. Фото: www.pexels.com

Профильный комитет Заксобрания Амурской области согласовал сумму, на которую будет закуплен препарат «Спинраза». Лекарство помогает больным спинально-мышечной атрофией. На приобретение ампул выделят 72 млн рублей.

Как сообщается на странице амурского Законодательного собрания в соцсетях, окончательное решение будет принято через неделю, 27 августа, на заседании парламента.

Напомним, импортный препарат «Спинраза» жизненно необходимо маленьким детям, больным СМА. Одна инъекция этого лекарства стоит порядка 8 млн рублей, а в первый год таких инъекций требуется сразу шесть. Дальше - по три инъекции в год пожизненно.

«Комсомолка» уже писала, как амурские мамы бьются за лекарства для детей-«смайликов», как ласково называют больных СМА.

- Мы начали бегать с августа 2019 года, как только лекарство было зарегистрировано в России. Сначала добивались назначения препарата, потом, добившись, обратились в региональный минздрав. Там нам сказали, что денег в области нет, вопрос будем рассматривать и решать к марту 2020 года. Но - тишина, - рассказывала тогда Оксана Петрухина, мама 9-летнего Ромы из Екатеринославки. - После этого мы уже обратились в прокуратуру, в Росздравнадзор, а в конечном итоге в суд.

Минздрав Амурской области получил отсрочку на закупку лекарства до конца 2020 года.