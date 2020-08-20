В Благовещенске отремонтируют улицу Театральную

Дорога на ул. Театральной должна стать максимально безопасной. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Чуть более 6 километров пути на улице Театральной собираются отремонтировать летом следующего года. Участок от Школьной до поселка Моховая Падь сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, при этом дорога соединяет отдаленный район с центром города.

В этом году решено найти подрядчика, который сможет провести ремонт дороги качественно и срок. Эта компания сможет приступить к работам уже в начале дорожного сезона. Такой подход позволит специалистам купить необходимый расходный материал заранее и распределить силы по всем выигранным контрактам, считают в мэрии Благовещенска.

- В связи с тем, что на указанном участке нет инженерных коммуникаций, предполагается провести работы по замене дорожной одежды, как на основной дороге, так и на участках примыкания, а также восстановить систему водоотведения. Согласно техническому заданию, на дороге предусмотрено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и булыжного камня, установка бортовых бетонных камней, устройство двуслойного 12-сантиметрового покрытия, - рассказали в администрации.

Также на участке будут проложены тротуары из фигурной плитки, установлены металлические пешеходные ограждения, оборудованы 14 автобусных остановок. В завершении рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Средства на работы будут выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок выполнения ремонта участка – до 30 июля 2021 года. Напомним, в прошлом году в рамках программы был капитально отремонтирован участок от улицы Вокзальной до улицы Октябрьской.