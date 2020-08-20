Мост в Верхнеблаговещенском пострадал во время дождя

На место оперативно выехал мэр Благовещенска. Фото: мэрия Благовещенска

После прошедшего в ночь с 17 на 18 августа дождя в Верхнеблаговещенском значительно пострадал мост. Судя по фотографиям и отзывам в Сети, асфальт теперь пересекают огромные трещины.

На место оперативно выехал мэр Благовещенска Олег Имамеев, а также представители ГИБДД, МУ «ГУКС», управления ЖКХ, управления по делам ГОЧС, МКП «ГСТК». В мэрии уже рассказали, что, по предварительной оценке, подмыло основание одной из плит моста, часть сооружения значительно просела.

«Привлекаем дополнительно специализированную организацию для более детального обследования. Работа будет проведена в ближайшие часы. На основании заключения специалистов будет понимание сроков и масштабов ремонта. Скорее всего, это будет разбор одной части моста, мы сейчас закрываем ее, будет организовано реверсивное движение по целой половине. Но, не исключено, если старый мост не подлежит восстановлению, будем прорабатывать вопрос строительство нового мостового сооружения», – прокомментировал мэр города.

В настоящее время движение через мост уже ограничено. Сотрудники ГИБДД регулируют транспортный поток, на опасном участке выставят предупреждающие знаки и ограждение. В вечернее и ночное время для обеспечения безопасности участок будет освещен.

Кроме этого, решено ограничить движение грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн. Прорабатывается вопрос организации автобусного сообщения по маршруту № 101.