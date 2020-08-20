Плюс 22: в Приамурье растет число зараженных коронавирусом

Многие из амурчан нарушают масочный режим, подвергая себя опасности. Фото: www.pexels.com

Стала известна статистика по заболеваемости коронавирусом в Амурской области на 20 августа. За сутки в регионе в установленном порядке лабораторно подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19.

Больше всех зараженных выявлено в Благовещенске – сразу 16 человек. Еще одного человека с коронавирусом зарегистрировали в Чигирях. По одному заболевшему дали Константиновский и Октябрьский районы. Таким образом, темп прироста за последние сутки составил 0,7%.

В итоге на 20 августа в Амурской области выявлено 3140 случаев новой коронавирусной инфекции. Из этого числа 2125 человек выписаны из стационара с выздоровлением. По данным управления Роспотребнадзора, в Приамурье от коронавируса скончались 48 человек.

Продолжается в Амурской области тестирование на COVID-19: уже проведено 210 369 исследований. На карантине находятся 646 человек, из этого числа 638 – остаются на изоляции по месту жительства. В изоляторах находятся 8 человек.