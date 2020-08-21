Губернатор обсудил ход работ нового моста через Зею

Ход работ на мосту четко регламентирован. Фото: Правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по ходу работ на месте строительства нового моста через Зею. На совещании глава региона поинтересовался, какое влияние оказали прошедшие дожди.

Оказалось, что работы на объектах не останавливаются, погодные условия не повлияли на строительства объекта.

«В настоящее время подрядная организация АО «УСК Мост» сконцентрировала на стройплощадках 108 единиц техники и оборудования, к работе привлечено более 300 человек. До конца августа будет мобилизовано еще 37 единиц спецтехники и оборудования», - рассказал руководитель компании-заказчика, начальник Амурупрадора Алексей Карпенко.

Дороги к двум стройплощадкам и пяти опорам уже проложены. Продолжается монтаж опор временной ЛЭП 10 кВт. Идет монтаж арматурных каркасов опор и устройство буронабивных свай на 23 и 24 опорах.

«На правом берегу размещено буровое оборудование и техника, идет подготовка к устройству буронабивных свай на опоре №6. Возведено 5 технологических зданий», - рассказал директор дирекции строительства, заместитель генерального директора АО УСК «МОСТ» Эдуард Давыдов.

Напомним, что на строительстве моста уже трудятся около 300 рабочих.