На мосту через Зею заменили дефектную плиту

Проезжать по мосту может транспорт массой до 26 тонн. Фото: администрация г. Благовещенска

В ночь на 21 августа мост через Зею был закрыт для движения автомобильного транспорта. Судя по комментариям в соцсетях, не все благовещенцы знали про закрытие моста, в итоге горожане попросту застряли на разных берегах. Некоторые жители бросили автомобили, чтобы перейти по мосту.

Между тем, мэрия Благовещенска заранее предупреждала о ремонтных работах. Завершены они были в 6 утра 21 августа. Специалисты компании УСК «Мост» заменили дефектную плиту, провели устройство гидроизоляции и сделали бетонную стяжку

В субботу, 22 августа, рабочие начнут асфальтирование проезжей части. До завершения ремонтных работ движение по мосту будет осуществляться в реверсивном режиме. Проезжать по мосту может транспорт массой до 26 тонн.

«В начале следующей недели специалисты планируют вновь полностью закрыть движение на объекте на ночь, чтобы заменить плиты еще на одном участке моста, где были выявлены дефекты. Администрация Благовещенска дополнительно проинформирует амурчан о времени полного перекрытия. Просим автомобилистов внимательно отнестись к этой информации и планировать поездки с ее учетом», - говорят в мэрии.

Кстати, за состоянием моста постоянно следят специалисты. Уже выявлено два участка, которые нуждаются в ремонте.