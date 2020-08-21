Двое амурчан, заболевших COVID-19, находятся на ИВЛ

Свыше 200 пациентов находятся на лечении. Фото: www.pexels.com

На оперативном штабе в Амурской области глава региона поручил организовать долечивание пациентов, перенесших COVID-19, на базе санатория «Василек». В настоящий момент амбулаторное лечение получают 221 пациент, двое пациентов остаются на ИВЛ.

Решено, что с 27-го августа «Василек» начнет принимать пациентов после коронавируса на 14-дневные курсы долечивания.

На оперативном штабе встал вопрос и об организации работы по медосмотрам и выдаче медсправок в поликлиниках, в том числе и детских.

«Очень много жалоб от населения на то, что работа плохо организована, очень много времени приходится ждать в очередях с соответствующими рисками по коронавирусу», - заметил Василий Орлов.

«Был большой наплыв, когда открылись детские сады в Благовещенске. У нас нет такого количества педиатров, чтобы одномоментно принять такое большое количество пациентов. Дополнительные приёмы максимально отдали на дни здоровых детей», - прокомментировала и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Глава региона попросил обратить на это внимание.

КСТАТИ

На территории Приамурья развёрнуто 8 инфекционных госпиталей на 740 коек.