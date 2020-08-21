В Амурской области еще у 17 человек нашли коронавирус

Ситуация в Приамурье может только ухудшиться. Фото: www.pexels.com

В Амурской области за сутки подтверждено 17 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Лидером по числу зараженных стал Благовещенск – 12 человек. По одному заболевшему специалисты выявили в Белогорске, Свободном, Шимановске.

Пациентов с COVID-19 обнаружили также в Благовещенском и Свободненском районах. Таким образом на 21 августа в регионе с нарастающим итогом выявлено 3157 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки – 0,5%.

У половины новых пациентов выявлена пневмония, у четверти – ОРВИ, еще 8% заболевших переносят коронавирус бессимптомно. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. Между тем, больше всего заболевших – это люди 30-49 лет.

С начала пандемии в Амурской области 2152 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

За нынешнюю неделю в Приамурье зарегистрировали 130 случаев. Прирост относительно прошлой недели 6%.

«К сожалению, несмотря на то, что попытались выйти на коэффициент распространения 0,8 и на 2-й этап снятия ограничений, динамики к снижению заболеваемости COVID-2019 не прослеживается, а отмечается увеличение коэффициента распространения до 1,2», - отметила главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Отмечается рост заболеваемости в Благовещенске, Благовещенском районе и Свободном. Самый высокий – в областном центре. Если 15 августа коэффициент был 0,8%, то спустя пять дней вырос до 1,7.