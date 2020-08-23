На реке Томь в Белогорске образовался проран в насыпи

Мониторинг за Томью продолжается. Фото: 28.mchs.gov.ru

В ночь на 23 августа в Белогорске группировка для мониторинга обстановки обнаружила проран в берегоукрепительной насыпи на реке Томь. Ширина прорана – 3 метра, глубина – 1,5 метра.

Оперативно были организованы берегоукрепительные работы силами аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Амурской области и областных спасателей. Уточняется, что сильное течение мешало работам.

Попутно начался подворовой обход дачного поселка острова Старица, также ездил пожарный автомобиль и сообщал об эвакуации в пункт временного размещения. Но к утру 23 августа всего два человека покинули свои дома. Остальные жители отказались от эвакуации.

Для оставшегося населения подготовлены три автобуса.

- Ранее население было оповещено о сложной гидрологической обстановке, прогнозировании подтопления дачного поселка и необходимости заблаговременно принять меры по сохранению своего имущества, сбору урожая и эвакуации из прогнозируемой зоны подтопления, - рассказали в ГУ МЧС по Амурской области.

Пока на реке Томь продолжается мониторинг гидрологической обстановки, в том числе ведется контроль и с помощью беспилотника.