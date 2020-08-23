Почти 3200 амурчан с начала года заболели коронавирусом

2200 человек были выписаны с выздоровлением. Фото: pexels.com

Накануне в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтвердили 17 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе выявлено 3189 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости – 403,65 на 100 тысяч населения.

Из новых зараженных – 13 человек – проживают в Благовещенске. В число пациентов попали один человек из Зеи, двое – из Тынды. Еще один человек с коронавирусом выявлен в Благовещенском районе, в селе Владимировка.

Темп прироста за последние сутки – 0,5%, отмечают в Роспотребнадзоре по Амурской области.

Специалисты продолжают предупреждать об опасности коронавируса и просят носить маски. Пока же больше всего заболевших в возрастной группе 30-49 лет – 39,2 %. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Из заболевших почти 2200 человек были выписаны из стационара с выздоровлением. В список жертв пандемии попали 48 человек с коронавирусом.