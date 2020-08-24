В Приамурье продолжатся дожди и повышение уровня рек

Благовещенск может снова оказаться под водой. Фото: Сергей ПЕТРОВ

На понедельник, 24 августа, амурские синоптики прогнозируют в области сильный дождь. Осадки пройдут днем по северо-западным районам, в целом по области ожидают грозы. В ночные и утренние часы на территории будет стоять туман.

Температура днем поднимется до 27 градусов тепла, при дожде на севере будет 13-18 градусов со знаком плюс.

В областном центре прогнозируют кратковременный дождь днем. Температура днем будет в пределах 25 градусов. Ветер юго-восточный, слабый сменится на умеренный.

Как сообщают МЧС России, в белогорской Томи продолжается прирост воды – накануне он составил 12-39 см. В районе Белогорска уже превышена неблагоприятная отметка на 18 см. Подъем уровня продолжится согласно прогнозу 23-25 августа.

- В течение суток прогнозируется подтопление девяти жилых домов на глубину 10-20 см выше уровня пола. При долгосрочном подтоплении с уровнем воды в реке Томь 424 - 444 см возможно подтопление около 50 одноквартирных частных жилых домов и 350 садовых участков в районе Междуречья, - говорят спасатели.