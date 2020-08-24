В Благовещенске прошло открытие «Суворовского натиска»

Соревнования продолжатся до 5 сентября. Фото: Правительство Амурской области

На полигоне ДВОКУ накануне прошло торжественное открытие международного конкурса «Суворовский натиск». В преддверии старта соревнований глава региона Василий Орлов вместе с супругой посетили Дом дружбы, выставки стрелкового оружия и военной техники, организованные на полигоне для зрителей.

Конкурс «Суворовский натиск» является частью Армейских международных игр. Сами игры открылись накануне в парке «Патриот», который находится в Московской области. На амурском полигоне прошла прямая трансляция торжественной церемонии, на которой выступил президент Владимир Путин.

В мероприятиях на Дальневосточного высшего общевойскового командного училища поучаствовал Василий Орлов.

«Сегодня знаменательное событие. Это большая честь и ответственность здесь в Амурской области принимать международный конкурс «Суворовский натиск» - один из самых зрелищных Армейских международных игр – 2020. Хотел бы поблагодарить организаторов. Видел, какие усилия предпринимало руководство ДВОКУ. Во многом решение о проведении «Суворовского натиска» здесь, в Приамурье, было принято благодаря нашему прославленному Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу, которое из года в год занимает первые и призовые места в различных Всероссийских армейских конкурсах. Желаю успеха всем участникам, а зрителям хороших зрелищ и эмоций», - сказал амурский губернатор.

В этом году участие в состязаниях принимают команды из России, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Конго, Мали, Мьянмы, Экваториальной Гвинеи. Первые заезды команд состоятся уже 25 августа. Участникам предстоят индивидуальные гонки, а в финале их ждет эстафета, которая состоится 4 сентября. Состязания экипажей боевых машин пехоты будут проходить до 5 сентября.