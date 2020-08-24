За одни сутки у 19 амурчан обнаружили коронавирус

Свыше 2100 человек выписаны из стационара. Фото: www.pexels.com

В Амурской области накануне было выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших обнаружено в Благовещенске: сразу 13 человек получили диагноз COVID-19.

Кроме этого, по одному зараженному коронавирусом выявили в Белогорске, Тынде, Шимановске, Усть-Ивановке, Магдагачах. В селе Дим Михайловского района также есть заболевший COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзором по Амурской области.

Таким образом с нарастающим итогом в регионе выявлено 3208 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 406,05 на 100 тысяч населения.

Уже несколько недель специалисты отмечают увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. В Амурской области больше всего заболевших выявляют среди возрастной группы 30-49 лет.

К слову, свыше 2100 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

На 24 августа, согласно данным Роспотребнадзора, в регионе было проведено 217 124 исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.