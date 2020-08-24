Полицейские спасли двух амурчанок, увязших в болоте

Спустя пару часов поиска грибов женщины потерялись. Фото: pexels.com

Накануне вечером в дежурную часть Отдела МВД России по Магдагачинскому району от местного жителя поступило сообщение о пропаже двух женщин. Амурчанки ушли в лесной массив, чтобы собрать грибы.

Спустя несколько часов женщины позвонили знакомому и сообщили, что не могут выйти из леса и найти дорогу домой. В лесной массив, расположенный в 8 км от поселка Магдагачи, незамедлительно направились сотрудники полиции.

Поиски продолжались до глубокой ночи, а после полуночи пропавших женщин нашли в заболоченной местности.

- Выяснилось, что они попали в трясину и оказались в критическом положении. К моменту прибытия поисковой группы обе находились по пояс в воде, - рассказали в УМВД по Амурской области.

Полицейские помогли женщинам выбраться на сушу, разожгли костер, чтобы пострадавшие смогли согреться. Позже они вывели их из леса и на служебном автомобиле доставили в поселок.