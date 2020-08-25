В Амурской области стартует вакцинация от гриппа

В условиях пандемии вакцинация пройдет под жесточайшим контролем. Фото: www.pexels.com

«Совигриппа» поможет в иммунизации взрослого населения. Всего же потребуется более 426 тысяч доз вакцины против гриппа, из них 140 тысяч - детской.

«Вакцина против гриппа уже распределена по городам и районам области в процентном соотношении к численности населения, планируемого к иммунизации. В настоящее время осуществляется доставка вакцины в медицинские организации области для начала проведения прививочной кампании. Совигрипп - современная вакцина, хорошо переносится, безопасна для здоровья и содержат актуальные штаммы вирусов гриппа», - сообщила заведующая отделом организации иммунопрофилактики областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Наталья Коротаева.

Уточняется, что прививку против гриппа будут ставить с соблюдением мер профилактики из-за коронавируса. Например, медики будут следить, чтобы в холлах и коридорах поликлиник не было очередей. Между посетителями должна быть социальная дистанция в полтора метра.

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