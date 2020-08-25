Автодорога «Белогорск – Бочкаревка» перекрыта из-за повышения уровня реки

Гребень паводка ожидается в районе Белогорска 26-27 августа. Фото: instagram.com/belogorck.ru/

К утру 25 августа река Томь в районе Белогорска поднялась еще на 30 сантиметров. Сейчас ее уровень составляет 412 сантиметров. Еще 14 сантиметров и уровень может побить рекорд 2016 года.

Накануне ГУ МЧС по Амурской области сообщало о спаде воды в верхнем течении Томи, из-за чего с 24 по 27 августа ожидается повышение уровня до отметки «Опасного явления». Гребень паводка ожидается в раи оне Белогорска 26-27 августа.

В администрации Белогорска рассказали о возможном подтоплении 55 частных домов, 350 дачных участков, дорог местного значения. Такои прогноз специалисты смоделировали по опыту ситуации с паводком в 2019 году. Уже 24 августа в районе острова Старица были подтоплены шесть подворий и 127 садово-огородных участков в «Междурчье».

– Необходимая помощь оказывается, осуществляется патрулирование тремя плавсредствами сотрудниками ГИМС, пострадавшим предлагают помощь, поднимают имущество, вывозят урожаи . На о. Старица из большого подсобного хозяи ства эвакуирован крупныи рогатыи и мелкии рогатыи скот, а также с помощью погрузчика доставлен корм, - рассказал начальник по делам ГО и ЧС Иван Пивкин.

Помимо мониторинга за уровнем реки, в Белогорске продолжается оповещение о порядке эвакуации. У автобусной остановки на острове Старица круглосуточно дежурит спецтехника для всех желающих уехать. В «Междуречье» в круглосуточном режиме дежурят спасатели с лодкой.

Также подготовлены пункты временного размещения. В связи с подъемом реки решено перекрыть проезд по автодороге «Белогорск – Бочкаревка» между Белогорском и Серышевским раи онами. В Управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что выезд из города и в город уже осуществляется по объезднои , дороге через Чеховскии мост.