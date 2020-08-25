В Приамурье 20 новых случаев заболевания COVID-19

Больше всего заболевших выявлено в возрастной группе 30-49 лет. Фото: pexels.com

Специалисты обнародовали свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Амурской области. На 25 августа в регионе подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Пациентов прибавилось сразу в четырех городах и одном селе.

В Благовещенске коронавирус подтвердили у 13 человек. Еще двое зараженных выявлены в Белогорске, трое – в городе Зея. Коронавирус был обнаружен и у жителя Шимановска. Другой зараженный проживает в с. Мухино Шимановского района.

Таким образом на 25 августа с нарастающим итогом в Амурской области зарегистрировано 3228 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа – 2221 человек – выписаны из стационара с выздоровлением.

Темп прироста за последние сутки составил 0,6%. Показатель заболеваемости – 408,58 на 100 тысяч населения. Больше всего заболевших выявлено в возрастной группе 30-49 лет. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. Кроме этого, коронавирус заносят в детсады.

- В этой связи обращаем внимание родителей на недопустимость отправления детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний. Руководителям дошкольных образовательных учреждений необходимо неукоснительно соблюдать требования по предупреждению COVID-2019 в части усиления активного выявления во время «утренних фильтров» и отстранения от посещений детей и работников с признаками инфекционных заболеваний, - говорят специалисты.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, на 25 августа в регионе проведено 219 091 исследование на новую коронавирусную инфекцию.