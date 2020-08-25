«Амурская осень» состоится, несмотря на пандемию коронавируса

Предположительно, фестиваль откроется 13 сентября. Фото: Сергей ПЕТРОВ

В Благовещенске грядет традиционный фестиваль кино и театра «Амурская осень». Долгие месяцы судьба фестиваля была не определена: из-за пандемии коронавируса мероприятие могли отменить.

Накануне президент «Амурской осени» Сергей Новожилов сообщил у себя в соцсетях о первом спектакле фестиваля. Постановку покажут сразу после открытия «Амурской осени», которое назначено на 13 сентября.

- Начинаю публиковать конкурсную программу антрепризных спектаклей «Амурскои осени» - 14 сентября состоится первый спектакль «Судьба в подарок», который пройдёт в ОКЦ в Благовещенске и 16 сентября в Хабаровске, - написал в своём Instagram президент открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Уже известно, что из-за распространения коронавируса спектакли будут проходить с ограничениями.

- Внимание! Все спектакли проходят с 50% заполняемостью зала в шахматном порядке, - добавил Сергей Новожилов.

Ранее Сергей Новожилов обсуждал ситуацию с фестивалем «Амурская осень» с губернатором Василием Орловым. Предполагалось, что фестиваль пройдет 13-20 сентября, но дату не подтверждали. Тогда отмечались большие риски, связанные с пандемией.