В Благовещенске на школьных ярмарках раздают маски

Маски вручат также и на школьных линейках. Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf

В областном центре на школьных ярмарках начали раздавать защитные одноразовые маски. Например, возле торгового центра «Большой Хуафу» дежурят волонтеры Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».

Городские власти решили выдавать маски, чтобы сократить распространение COVID-19 и других вирусных инфекций. Рост заболеваемости специалисты связывают с тем, что во время подготовки к школе в Благовещенск съезжается большое количество семей из различных районов области.

«Хочу отметить, что большинство жителей города ответственно относятся к мерам профилактики – в общественных местах носят маски. Вместе с тем, традиционно Благовещенск перед началом учебного года встречает много гостей – жителей других регионов и районов области. При этом все мы понимаем, что коронавирус никуда не ушел. Поэтому решили раздавать маски в местах скопления людей. Надеемся, что эта акция в какой-то степени поможет предупредить рост заболеваемости», – сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Организовать акцию помогла предприниматель Ли Лихуа, которая подарила Благовещенску 25 тысяч масок. Часть масок раздадут на улицах, другую часть выдадут на торжественных школьных линейках 1 сентября, детям, родителям и учителям.

Напомним, что в этом году школьные линейки проведут только для учащихся 1 и 11-х классов, остальные посетят праздничные классные часы.