Амурчан с подтопленного острова Старица хотят переселить

Переселяться с острова жители не хотят. Фото: instagram.com/s.meliukov

Накануне мэр Белогорска Станислав Мелюков побывал на территории острова Старица, который попал под затопление. По словам градоначальника, вода в реке Томь продолжает прибывать, на 18:00 25 августа её уровень превысил максимальное значение 2013 года.

При этом в верховьях реки вода пошла на спад, но в районе города ещё будет подниматься. Отметка в 350 см считается неблагоприятным явлением, 400 см – уже опасным.

- Сегодня на Старице поговорил с жителями. Обстановка там спокойная, но общее ощущение - столь частые наводнения уже надоели. Если раньше они случались раз в 12-15 лет, то сейчас гораздо чаще. А что будет с климатом дальше - не знает никто, - рассказал Станислав Мелюков. - В прошлом году мы начали потихоньку проговаривать вопрос переселения с острова Старица. Там 70 домов, 150 жителей. То есть, можно построить 1-2 МКД за 200 млн и всех переселить. Или привлечь 1-2 млрд федеральных средств на берегоукрепление федерального (не муниципального) водного объекта.

Мэр Белогорска планирует просить содействия губернатора Приамурья Василия Орлова.

Между тем, в Амурской области из-за дождей подтоплено 454 приусадебных участка, больше половины из них находятся в Белогорске. В городе развёрнут пункт временного размещения. Открыт он и в Благовещенске, здесь находятся двое пострадавших от паводка. Подготовлено еще четыре пункта временного размещения в с. Ромны Ромненского района, в с. Пригородном Белогорского района, в пгт. Серышево Серышевского района и в г. Белогорске общей вместимостью до 175 человек.

- На территории Амурской области сохраняется сложная паводковая обстановка. В шести муниципальных образованиях частично подтоплены восемь населенных пунктов. Вода остается на пяти участках автомобильных дорог местного значения. Населенных пунктов без транспортного сообщения нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Амурской области.

На спасении региона от паводка задействовано 333 человека, 147 единиц техники, в том числе 6 плавсредств. Психологи помогают гражданам, которые пострадали во время ЧС.