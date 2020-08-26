Амурская библиотека получила бокс для обеззараживания книг

Книги обрабатываются 1-99 секунд. Фото: администрация Благовещенска

Муниципальная библиотечная система города Благовещенска получила обеззараживающий бокс для книг и документов. Оборудование прибыло во вторник, 25 августа, из Санкт-Петербурга. Изначально он приобретался для модельной Библиотеки искусств, в которой завершился ремонт.

В настоящее время в библиотеке устанавливают мебель, расставляют книги, подключают аппаратуру. Модельная Библиотека искусств готовится к открытию. А умный прибор задействовали для обеззараживания книг в молодёжной модельной библиотеке имени А.П. Чехова.

Как рассказали в мэрии Благовещенска, обеззараживающий бокс оснащён тремя безозоновыми бактерицидными лампами. На книги и журналы воздействует ультрафиолетовое излучение, вирусы и бактерии погибают на 100 процентов. В обеззараживающем боксе уничтожаются и коронавирусы, устойчивые к другим средствам стерилизационной обработки.

Между тем, в библиотеках Благовещенска продолжается режим ограничений, связанный с пандемией коронавируса. Массовые посещения под запретом, книги выдают с соблюдением дистанции в полтора метра, измеряется температура, посетители и сотрудники носят перчатки и маски.

Ранее после того, как читатель сдал книгу, ее помещали в 5-дневный карантин. Теперь срок противовирусной обработки сократится до 30–60 секунд. Сотрудник открывает дверцу и укладывает партию книг на подставки. Дверца плотно закрывается, устанавливается время в диапазоне 1-99 секунд и начинается обработка.