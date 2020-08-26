Свыше 2200 амурчан вылечились от коронавируса

У трети амурчан на фоне ковида развивается ОРВИ

В Амурской области в среду, 26 августа, в установленном порядке подтверждено 22 новых случая коронавируса. Темп прироста за последние сутки составил 0,7%, а показатель заболеваемости – 411,37 на 100 тысяч населения.

Благовещенск с начала пандемии не сдает позиции: в областном центре больше всего зараженных. За сутки в Благовещенске подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом. Вырос показатель у Тынды: там заболели трое человек. Еще по одному пациенту прибавилось в Белогорске, Шимановске, Архаре, Чигирях, Березовке.

Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3250 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 2232 человека были выписаны из больниц с выздоровлением. 48 человек скончались.

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области сообщили, что в регионе больше всего заболевших в возрастной группе 30-49 лет - 39,2 %. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Людей чаще всего госпитализируют с пневмонией и ОРВИ, еще 7,8% пациентов болеют бессимптомно, отмечают медики.

Кстати, к 26 августа в Амурской области проведено свыше 221 тысячи исследований на новую коронавирусную инфекцию.