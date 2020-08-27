Василий Орлов: «Вода в Белогорске пошла на спад»

Работу белогорских властей оценили. Фото: Правительство Амурской области

Накануне губернатор Амурской области Василий Орлов посетил поселок остров Старица в Белогорске, который оказался частично подтоплен водами реки Томь. Вместе с главой региона на месте был и прокурор области Руслан Медведев.

Губернатор отметил, что вода в Белогорске пошла на спад, для жизни людей нет риска, а все спасательные меры ведутся хорошо.

«Как вариант, в дальнейшем рассмотрим возможность переселения жителей. Поручение я дал мэру Белогорска Станиславу Мелюкову. Естественно, в первую очередь надо провести опрос граждан, посмотреть, кто за, кто против. Нужно проработать отдельный порядок, определить, сколько это будет стоить. После этого уже можно будет говорить о том, как эта программа будет выглядеть, в какие сроки и кто попадет под переселение. Нужно понимать, что кроме Белогорска у нас подобные ситуации случаются, к сожалению, по всей территории области. Поэтому это должна быть программа, которая будет распространять свое действие на всё Приамурье», - отметил губернатор Василий Орлов.

Пострадавшим жителям выдадут овощи в сентябре. Каждый прописанный в доме человек получит овощи по утвержденному нормативу.

«Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законодательства. Мы встретились с людьми, в прокуратуре Белогорска открыта временная приемная прокурора области, где принимаются обращения граждан. Люди обращаются за разъяснением вопросов о компенсациях за утрату урожая, повреждение имущества. Нам необходимо обеспечить надзорное сопровождение проводимых мероприятий», - рассказал Руслан Медведев.

Дважды в день жителя поселка остров Старица выдают хлеб и воду. Продукты доставляются спецтехникой и силами спасателей главного управления МЧС по Амурской области, ГЗ и ПБ, белогорских спасателей.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, жители не хотят покидать свои дома. На острове остаются 158 человек и 28 детей, остальные разместились у родственников и знакомых. Пострадавших нет в пункте временного размещения. Из поселка эвакуированы 29 голов малорогатого скота. По просьбе жителей животные доставлены в частные подсобные хозяйства белогорцев

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