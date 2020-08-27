В Благовещенске презентовали новое меню для школьников

Обед постарались сделать разнообразным. Фото: администрация Благовещенска

Второй год подряд в Благовещенске будут бесплатно кормить учеников начальных классов. В этом году меню станет разнообразнее. Во многом это, благодаря увеличению финансирования: теперь один прием будет стоить 63 рубля (ранее 25 рублей).

Новый 10-дневный рацион разработали технологи городского «Комбината школьного питания» в соответствии с федеральным законом «Об обеспечении детей начальных классов горячим питанием». Его используют в 20 школах Благовещенска на более чем 12 тысяч учеников начальных классов.

В меню включены блюда из мяса, птицы, рыбы, молока, яиц, овощей, в приготовлении используется только йодированная соль. Включили в рацион и салат из морской капусты, позволяющий проводить профилактику йододефицита.

- Это горячий прием пищи. Он включает в себя одно горячее блюдо, состоящее из гарнира и основного блюда или только основного блюда, а также горячего напитка. Называть его завтраком или обедом мы не будем. Когда ребенок утром уходит в школу, предполагается, что он должен позавтракать. А в школе дети получают полноценный дополнительный прием пищи, позволяющий юному организму выполнять свои функции и получать пятерки, – рассказал руководитель «Комбината школьного питания» Максим Хименко.

Оплатить свой завтрак или обед школьники смогут личной идентификационной картой через школьную систему «Пионер», сообщает мэрия Благовещенска. Кстати, мэр города Олег Имамеев оценил блюда и сам их попробовал.

«Очень грамотно и ответственно специалисты «Комбината школьного питания» подошли к формированию меню. Достаточно широкий ассортимент блюд, которые не повторяются в течение 10 дней. Очень отрадно, что используются экологически чистые продукты – дети получат все необходимые микро- и макроэлементы, витамины. Я сам попробовал, очень вкусно. Важно отметить, что при организации школьного питания мы поддержим и наших амурских производителей, потому что будут закупаться продукты, которые выращены и произведены на территории Амурской области», – сказал градоначальник.