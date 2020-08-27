Станция скорой помощи Благовещенска получила нового главврача

Долгое время скорую станцию сотрясали скандалы. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Министерство здравоохранения Амурской области приняло два важных кадровых решения. Сразу два медучреждения Благовещенска получили новых руководителей. Назначенных главврачей в четверг, 27 августа, представила коллективам и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева. Оба уже приступили к своим обязанностям.

На должность главного врача Амурской областной клинической больницы утвержден Евгений Тарасюк, ранее возглавлявший клинику кардиохирургии АГМА. Он окончил Амурскую медакадемию в 2011 году, кандидат медицинских наук. У Евгения Сергеевича есть сертификаты по специализациям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение», «Общая хирургия».

С 27 августа главным врачом Благовещенской станции скорой медицинской помощи является Дмитрий Островский, который с 21 июля занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Приамурья. До этого он на протяжении нескольких лет возглавлял хирургическое отделение ГП №1 Благовещенска.