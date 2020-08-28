Мост через Зею полностью открыли после ремонта

Рабочие восстанавливали три участка. Фото: instagram.com/mintransamur

В Благовещенске накануне вечером завершились аварийно-восстановительные работы на зейском мосту. На участках была выполнена гидроизоляция новых плит, а в завершении рабочие приступили к асфальтированию проезжей части.

По информации МУ «ГУКС», дорожники завершили работы в вечернее время, после чего движение по двум полосам моста открыли.

«В эти выходные, в преддверии 1 сентября, мы ожидаем на мосту большой траффик. В Благовещенск приедут семьи из разных районов области, чтобы подготовить детей к школе. Поэтому принято решение максимально ускорить проведение работ, чтобы снять режим реверсивного движения уже сегодня», – пояснил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, движение на мосту через Зею перекрывалось дважды – в ночное время 24 и 25 августа. Рабочие занимались восстановительным ремонтом трех опасных участков. После этого продолжится мониторинг технического состояния моста.