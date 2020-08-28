Зрителей на «Амурскую осень» пустят только в масках

Представлен и логотип фестиваля. Фото: @amur_osen

Фестиваль кино и театра Амурская осень пройдёт в Благовещенске с 13 по 20 сентября. Мероприятие долгое время оставалось под вопросом – в связи с распространением коронавируса в стране и регионе.

С учетом выполнения рекомендаций Роспотребнадзора разрешено провести «Амурскую осень». В официальном аккаунте фестиваля @amur_osen появились рекомендации к посещению фильмов и спекталей.

Так, наполняемость зрительского зала составит 50%, зрители обязаны будут соблюдать социальную дистанцию. В учреждения вход строго в маске. Будет обязательная обработка рук и измерение температуры. По этой причине амурчан просят заранее приходить на мероприятие.

«Такой удивительный год. Советуем набраться терпения и верить в лучшее! Всем здоровья и прекрасных впечатлений», - говорят в оргкомитете «Амурской осени».

Кстати, до сих пор неизвестно, в каком формате пройдет открытие фестиваля. За восемь дней на 18-й «Амурской осени» покажут шесть постановок и 13 фильмов (12 из них - это премьеры)