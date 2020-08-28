Орлов раскритиковал затянувшийся ремонт в школе Циолковского

К 1 сентября все работы должны быть завершены. Фото: Правительство Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил ЗАТО Циолковский, где оценил готовность местной школы № 7 к новому учебному году. В образовательном учреждении до сих пор завершает ремонт.

Глава региона подчеркнул, что работы должны быть закончены ранее.

«Это очевидная недоработка. Другие школы абсолютно готовы, а здесь, когда до 1 сентября осталось несколько дней, до сих пор идёт ремонт. Это недопустимо. Поручение администрации: дети должны начать учебу в отремонтированной, готовой школе», - сказал Василий Орлов.

Осмотрел губернатор спортзалы и стадион, который планируют реконструировать в 2021 году. Василий Орлов заметил, что через год стадион должен быть готов.

Кстати, в школе хорошая столовая с современным оборудованием, но там не готовы кормить детей по нормативам – 63 рубля на ребенка. Василий Орлов поручил региональному министерству образования и науки взять ситуацию на контроль.

«Не может быть никаких других вариантов. С 1 сентября дети должны получать полноценное питание», - сказал Василий Орлов.

СПРАВКА «КП»

В школе Циолковского учатся более 800 учеников и работают 45 педагогов.

Все кабинеты оборудованы мультимедийными установками, интерактивными досками, имеется класс робототехники, два компьютерных кабинета.

В школе организовано профильное образование. С 2015 года в МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина формируются предпрофильные классы.